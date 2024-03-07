Фильм "Роман Костомаров: рожденный дважды" посвятили борьбе за жизнь

Документальное кино "Роман Костомаров: рожденный дважды", посвященное борьбе олимпийского чемпиона по фигурному катанию за жизнь после тяжелой болезни, представят 7 марта на выставке "Россия" на ВДНХ близким семье Костомаровых людям.
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