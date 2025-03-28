БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Казахстан – Россия: абсурдные мечтания о «повороте рек» и реальные дела ﻿

Казахстан – Россия: абсурдные мечтания о «повороте рек» и реальные дела ﻿

Марат НУРГОЖАЕВ  Похоже, некоторые казахстанские эксперты (вероятно, с подачи коллективного Запада в целях стравливания Астаны и Москвы) опять решили достать из пыльного шкафа и реанимировать проект поворота сибирских рек в Центральную Азию.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Идея поворота рек скорее всего маловероятна, а вот трубопровод, может и не один, и не бесплатный вполне реален, здесь можно понять казахов. Думаю, проект можно было бы рассмотреть
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20 час.
Misha Glusch
де деньги, зин?
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20 час.
ВН
Валерий Николаевич
Это серьезный вопрос. Но если нежно и аккуратно взять за яички Миллера, Сечина, Алекперова и ещё двоих-троих, то деньги будут. Только нет в России человека, который мог бы это сделать, нету...
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20 час.
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