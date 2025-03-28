Казахстан – Россия: абсурдные мечтания о «повороте рек» и реальные дела ﻿

Идея поворота рек скорее всего маловероятна, а вот трубопровод, может и не один, и не бесплатный вполне реален, здесь можно понять казахов. Думаю, проект можно было бы рассмотреть

ВН

Валерий Николаевич

Это серьезный вопрос. Но если нежно и аккуратно взять за яички Миллера, Сечина, Алекперова и ещё двоих-троих, то деньги будут. Только нет в России человека, который мог бы это сделать, нету...