Необычная история

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Зачем на самом деле Наполеон полез в Египет

Зачем на самом деле Наполеон полез в Египет

Исторические Сражения Зачем на самом деле Наполеон полез в Египет Франция много лет держала Англию за основного недруга.

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Александр Романченко
"...Франция много лет держала Англию за основного недруга. Возможно, с тех пор, как материковым королям довелось участвовать в дележе наследия Вильгельма Завоевателя. Постепенно попытки прямой экспансии сошли на нет или приобрели демонстрационный характер. Уж очень сложной по прежним временам выглядел штурм хорошо укрепленного острова, стоявшего на удалении. ..."

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