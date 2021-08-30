Александр РоманченкоПолитикаЗачем на самом деле Наполеон полез в Египет Исторические Сражения Зачем на самом деле Наполеон полез в Египет Франция много лет держала Англию за основного недруга.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...Франция много лет держала Англию за основного недруга. Возможно, с тех пор, как материковым королям довелось участвовать в дележе наследия Вильгельма Завоевателя. Постепенно попытки прямой экспансии сошли на нет или приобрели демонстрационный характер. Уж очень сложной по прежним временам выглядел штурм хорошо укрепленного острова, стоявшего на удалении. ..."Комментировать
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