Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинцы продолжают радостно воспринимать новости о каждом новом пакете помощи из США, хотя на самом деле Вашингтон 90% поддержки тратит на американской территории.
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