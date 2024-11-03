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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Манчестер Юнайтед» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Манчестер Юнайтед» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.  Манчестер Юнайтед – Челси Дата проведения 3 ноября, 19:30, «Олд Траффорд» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица АПЛ Статистика АПЛ.

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