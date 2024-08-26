В Москве произошла ужасная трагедия, потрясшая жителей столицы. Утром 25 августа житель ЖК «Лефортово парк» на Красноказарменной улице… Трагедия в «Лефортово парке»: мужчина выбросил жену и младенца с 16-го этажа .
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