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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Любушкин о «Нэшвилле»: «Подбор игроков очень сильный, есть шансы решать большие задачи в следующем сезоне»

Защитник Илья Любушкин после своего обмена в «Нэшвилл» оценил перспективы «Предаторс» в новом сезоне НХЛ .

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