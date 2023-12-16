Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Это в каких же документах и актах международного права прописаны такие действия? Как всегда, США+Запад придумывают св...FT: США назвали з...
  • ММ
    Типов людей больше, чем два: негры, бледнолицые, китайцы, прочие азиаты, краснокожиеДепутат ГД и гене...
  • Воробей
    Концепция фигурирования в Библии факта описаний ДВУХ разных творений ДВУХ различных типов людей действительно верна. ...Депутат ГД и гене...

Дептранс призвал москвичей пересесть на городской транспорт из-за снегопада

Дептранс призвал москвичей пересесть на городской транспорт из-за снегопада

В связи с ожидающимся мокрым снегом и сильным ветром Департамент транспорта Москвы призвал горожан воспользоваться городским транспортом, а водителей грузовиков - не перегружать машины и планировать маршрут с учетом погоды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх