Дептранс призвал москвичей пересесть на городской транспорт из-за снегопада

В связи с ожидающимся мокрым снегом и сильным ветром Департамент транспорта Москвы призвал горожан воспользоваться городским транспортом, а водителей грузовиков - не перегружать машины и планировать маршрут с учетом погоды.
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