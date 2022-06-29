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Рассекречены подробности о первой орбитальной станции «Салют». 60 лет тому назад в СССР работали над системой наведения истребителей спутников

Рассекречены подробности о первой орбитальной станции «Салют». 60 лет тому назад в СССР работали над системой наведения истребителей спутников

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) обнародовал рассекреченные исторические документы, раскрывающие подробности работы над системой оперативного управления ракетами и космическими аппаратами для первой орбитальной станции «Салют».

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