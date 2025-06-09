Губернатор призвал жителей к бдительности и соблюдению мер безопасности В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, а со 2 июня дополнительно введен особый противопожарный режим.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Губернатор призвал жителей к бдительности и соблюдению мер безопасности В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, а со 2 июня дополнительно введен особый противопожарный режим.