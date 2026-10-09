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RT Russia

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Путин заявил, что позиция России по Украине предполагает достижение долгого мира

Путин заявил, что позиция России по Украине предполагает достижение долгого мира

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что позиция Москвы по Украине предполагает достижение долгого мира.

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