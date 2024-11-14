Авансовый платеж за патент для мигрантов предложили увеличить в два раза

Авансовый платеж за патент на работу в России для мигрантов предложили увеличить в два раза. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
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