Понижены пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ

Пени за несвоевременную или неполную оплату услуг ЖКХ вернулись к прежнему уровню в 9,5% годовых. С 1 января 2025 года они начислялись в соответствии с действующей ключевой ставкой Центробанка в 21%, но с 18 марта понижены, рассказал юрист Александр Хаминский, его слова в четверг, 10 апреля, РИА Новости.