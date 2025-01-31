Армия России покидает Сирию: два корабля с военной техникой ушли из Тартуса

стоит ли с ними договариваться если завтра другая банда может власть взять? а то еще и асада обратно позовут)))

Anna

Опять ввязываемся..... А не лучше ли, чем с террористами общаться, а обратить более пристальное внимание на Венесуэлу, Никарагуа- дружественные нам страны и там разместить базы, а также в странах Африки, которым Россия помогает?