БлокнотРУ Армия России покидает Сирию. Вечером 29 января два грузовых судна Sparta II и Sparta вышли из порта Тартус, забрав с собой почти все, что оставалось на берегу.
Армия России покидает Сирию: два корабля с военной техникой ушли из Тартуса
Комментарии
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саша дмитренко
стоит ли с ними договариваться если завтра другая банда может власть взять? а то еще и асада обратно позовут)))
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3 час.
Александр Батт
А кого-нибудь наказали за Сирию?
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49 мин.
Anna
Опять ввязываемся..... А не лучше ли, чем с террористами общаться, а обратить более пристальное внимание на Венесуэлу, Никарагуа- дружественные нам страны и там разместить базы, а также в странах Африки, которым Россия помогает?
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6 сек.
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