Мэр Смоленска Александр Новиков провёл ночной объезд города

«Уже сегодня по большинству из замечаний работы проведены» Мэр Александр Новиков в ходе ночного объезда города Смоленска особое внимание уделил работе уличного освещения, а также содержанию общественных территорий.
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