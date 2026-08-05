Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Мэр Смоленска Александр Новиков провёл ночной объезд города

Мэр Смоленска Александр Новиков провёл ночной объезд города

«Уже сегодня по большинству из замечаний работы проведены» Мэр Александр Новиков в ходе ночного объезда города Смоленска особое внимание уделил работе уличного освещения, а также содержанию общественных территорий.

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