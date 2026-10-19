❕Работодателям Крыма возместят расходы за простой сотрудников во время чрезвычайных ситуаций Работодатели, у которых сотрудники находились в простое с 26 июня этого года могут претендовать на компенсацию расходов не более 2/3 средней заработной платы пропорционально отработанному времени, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.