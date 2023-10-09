"Вагоны, Монобанк, цистерны и IZI дочки". Миллиардер Сергей Тигипко рассказал о состоянии своих активов на второй год войны

Сергей Тигипко - первый директор Приватбанка, мультимиллиардер, главный инвестор Монобанка, экс-глава НБУ, экс-вице-премьер в администрации Виктора Януковича - рассказал о состоянии своих активов на второй год войны.
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