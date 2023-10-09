smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 493 подписчика

"Вагоны, Монобанк, цистерны и IZI дочки". Миллиардер Сергей Тигипко рассказал о состоянии своих активов на второй год войны

Сергей Тигипко - первый директор Приватбанка, мультимиллиардер, главный инвестор Монобанка, экс-глава НБУ, экс-вице-премьер в администрации Виктора Януковича - рассказал о состоянии своих активов на второй год войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх