На выезд. Московские врачи рассказали, как изменилось УЗИ за 50 лет

За последние 50 лет ультразвуковая диагностика (УЗИ) прошла значительный путь развития. Сегодня портативные аппараты УЗИ используются даже в каретах скорой помощи для оперативной оценки состояния пациентов.
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