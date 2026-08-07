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FiNE NEWS

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На выезд. Московские врачи рассказали, как изменилось УЗИ за 50 лет

На выезд. Московские врачи рассказали, как изменилось УЗИ за 50 лет

За последние 50 лет ультразвуковая диагностика (УЗИ) прошла значительный путь развития. Сегодня портативные аппараты УЗИ используются даже в каретах скорой помощи для оперативной оценки состояния пациентов.

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