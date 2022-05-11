В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти при пожаре 13-летней девочки

Ночью 10 мая 2022 года после тушения пожара на 2-м этаже частного жилого дома в поселке Лесной Первомайского района обнаружено тело 13-летней девочки.
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