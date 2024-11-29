AFP: власти Чада сообщили о расторжении оборонного соглашения с Францией

Чад расторг оборонное соглашение с Францией, передает агентство France-Presse (AFP).Как сообщил государственный министр иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Абдераман Куламалла, правительство Чада информирует общественность о решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Французской Республикой.