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AFP: власти Чада сообщили о расторжении оборонного соглашения с Францией

AFP: власти Чада сообщили о расторжении оборонного соглашения с Францией

Чад расторг оборонное соглашение с Францией, передает агентство France-Presse (AFP).Как сообщил государственный министр иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Абдераман Куламалла, правительство Чада информирует общественность о решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Французской Республикой.

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