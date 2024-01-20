Полицейскими в Ростовской области изъято более 27 тыс. пачек сигарет без акцизов, подготовленных к сбыту

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» уличили ранее судимого за незаконный оборот табачных изделий 46-летнего местного жителя в совершении аналогичного преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии