ГК АвтоСпецЦентр открывает дилерский центр HAVAL во Внуково

Стартовали продажи автомобилей HAVAL в новом дилерском центре HAVAL АвтоСпецЦентр Внуково. В шоу-руме площадью более 1500 м2 клиенты смогут приобрести автомобили HAVAL, в том числе современный внедорожник HAVAL DARGO и универсальный кроссовер HAVAL Jolion.