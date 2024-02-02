ГК АвтоСпецЦентр открывает дилерский центр HAVAL во Внуково

Стартовали продажи автомобилей HAVAL в новом дилерском центре HAVAL АвтоСпецЦентр Внуково. В шоу-руме площадью более 1500 м2 клиенты смогут приобрести автомобили HAVAL, в том числе современный внедорожник HAVAL DARGO и универсальный кроссовер HAVAL Jolion.
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