Украинское командование готовит мощный ударный кулак для прорыва фронта. Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Киев готовится бросить в бой 30-тысячный штурмовой корпус
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Ваша Светлость
"Киев готовится бросить в бой 30-тысячный штурмовой корпус"... Правильнее не "бросить", а выбросить!!!
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10 час.
СБ
Сергей Бунцов
Упёртые бригадиры
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10 час.
владимир рябченко
Скоро Вофка как Моисей с братом будет осеменять осиротевшую УА... насильники из Франции покажутся быками-производителями нового народа...
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7 час.
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