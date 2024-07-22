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Киев готовится бросить в бой 30-тысячный штурмовой корпус

Киев готовится бросить в бой 30-тысячный штурмовой корпус

Украинское командование готовит мощный ударный кулак для прорыва фронта. Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Ваша Светлость
&quot;Киев готовится бросить в бой 30-тысячный штурмовой корпус&quot;... Правильнее не &quot;бросить&quot;, а выбросить!!!
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10 час.
СБ
Сергей Бунцов
Упёртые бригадиры
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10 час.
владимир рябченко
Скоро Вофка как Моисей с братом будет осеменять осиротевшую УА... насильники из Франции покажутся быками-производителями нового народа...
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7 час.

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