Trump Says NBC's Kristen Welker Will Be Reported To FCC Over Endorsement Comments Authored by Jack Phillips via The Epoch Times, President Donald Trump said on Sunday that NBC News's "Meet the Press" host Kristen Welker will be reported to the Federal Communications Commission (FCC).
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