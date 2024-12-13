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Царьград

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  • Leon Dan
    Забавно они там выражаются. "МЫ" это он в том числе тоже будет... зачищать? Или всё-таки армия будет, а он только сло..."Донбасс мы полно...
  • В С
    Надо же, ни каких проблем.Белоусов прибыл в...
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Угроза атаки дронов: жители Липецка и ещё 6 районов на чеку

Угроза атаки дронов: жители Липецка и ещё 6 районов на чеку

В Липецкой области, включая Липецк, объявлена угроза атак беспилотников. Глава региона Артамонов предупредил жителей через телеграм-канал о потенциали атак на Липецк, Елец и несколько районов, где ранее была объявлена воздушная опасность.

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