Угроза атаки дронов: жители Липецка и ещё 6 районов на чеку

В Липецкой области, включая Липецк, объявлена угроза атак беспилотников. Глава региона Артамонов предупредил жителей через телеграм-канал о потенциали атак на Липецк, Елец и несколько районов, где ранее была объявлена воздушная опасность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии