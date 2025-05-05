Капитан «Зенита» Сантос поговорил с Соболевым после его дубля в ворота «Пари НН»

Петербуржцы одержали волевую победу Капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» оценил дубль нападающего Александра Соболева в ворота «Пари НН» в матче 27-го тура Российской премьер-Лиги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии