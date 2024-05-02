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Прогноз по выручке Qualcomm на второй квартал превзошёл ожидания аналитиков На ...

Прогноз по выручке Qualcomm на второй квартал превзошёл ожидания аналитиков На ...

Прогноз по выручке Qualcomm на второй квартал превзошёл ожидания аналитиковНа искусственный интеллект в этом году делают ставку производители не только ПК, но и смартфонов, а крупнейший поставщик мобильных процессоров Qualcomm от этой тенденции в стороне тоже не остаётся.

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