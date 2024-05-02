Прогноз по выручке Qualcomm на второй квартал превзошёл ожидания аналитиков На ...

Прогноз по выручке Qualcomm на второй квартал превзошёл ожидания аналитиковНа искусственный интеллект в этом году делают ставку производители не только ПК, но и смартфонов, а крупнейший поставщик мобильных процессоров Qualcomm от этой тенденции в стороне тоже не остаётся.