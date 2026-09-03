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Курские новости

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Повреждены 22 трамвайные остановки, ремонт до 14 сентября

Повреждены 22 трамвайные остановки, ремонт до 14 сентября

Повреждения зафиксированы на 22 остановочных павильонах, подрядчик определил 12 объектов для первоочередного восстановления, ремонт завершат до 14 сентября.

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