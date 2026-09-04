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3100 евро за полуторалитровый мини-ПК. Представлен Lenovo ThinkCentre X Ultra на Ryzen AI Max+ PRO 495

3100 евро за полуторалитровый мини-ПК. Представлен Lenovo ThinkCentre X Ultra на Ryzen AI Max+ PRO 495

До 128 ГБ ОЗУ Компания Lenovo представила мини-ПК ThinkCentre X Ultra в компактном корпусе объёмом 1,6 литра, но при этом оснащённый мощной платформой, подходящей как для игр, так и для работы с ИИ.

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