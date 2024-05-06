«35 тыс. немецких солдат готовы»: Шольц собрался помочь союзникам

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности Берлина помочь своим союзникам. По словам политика, около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы отправиться на помощь союзникам в случае чрезвычайной ситуации.
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