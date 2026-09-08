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Для детских ходунков и качелей в России впервые установили ГОСТы

Для детских ходунков и качелей в России впервые установили ГОСТы

Оба национальных стандарта вступят в силу одновременно — 1 января 2027 года В России разработали новые ГОСТы, устанавливающие требования к безопасности детских ходунков и качелей.

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