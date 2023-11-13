Хабенский рассказал о планах поставить свой спектакль

Народный артист РФ художественный руководитель — директор Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский рассказал о театральной премьере, запланированной на следующую осень, передает ТАСС.
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