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Не пора ли Ferrari уволить Вассёра? Мега-кандидат на замену уже есть

Не пора ли Ferrari уволить Вассёра? Мега-кандидат на замену уже есть

FerrariКоманда Ferrari переживает один из самых неприятных отрезков сезона-2026. В коллективе нарастает напряжение между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером, список вопросов к работе и решения команды становится всё длиннее.

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