Смоляне "в восторге" от работы коммунальщиков после сильного снегопада (фото)

Вчерашняя борьба со снегом сегодня уже дала не совсем положительный эффект. В воскресенье, 20 ноября, после вчерашнего обильного снегопада и предупреждений метеорологов о новых осадках, бравые коммунальщики вышли на чистку дорог спецтехникой.