Смоленск 2.0

45 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина Белова
    Кто  делал  эти постановочные  ролики ?  Идёт  ли расследование  ?  Очень  интересно  знать  подлецов  в  лицо.Видеоролик с жало...
  • Николай Галыгин
    Не только в Смоленске,таковая дорого по которой бежал Наполеон исчезает и в Тульской областиВ Смоленске древн...
  • виталий афонин
    что могут там лечить коли не могут понять с какого перепуга и откуда рассеяный склероз берётся,опять "мы чего нибудь ...В Смоленске начал...

Смоляне "в восторге" от работы коммунальщиков после сильного снегопада (фото)

Смоляне "в восторге" от работы коммунальщиков после сильного снегопада (фото)

Вчерашняя борьба со снегом сегодня уже дала не совсем положительный эффект. В воскресенье, 20 ноября, после вчерашнего обильного снегопада и предупреждений метеорологов о новых осадках, бравые коммунальщики вышли на чистку дорог спецтехникой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх