Глава Торгово-промышленной палаты РФ рассказал об инструментариях продвижения интересов бизнеса за рубежом

МОСКВА, 23 ноября, ФедералПресс. Президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин провел заседание совета глав объединений предпринимателей – членов палаты по вопросам развития внешнеэкономической деятельности.
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