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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В полуфинале «Мастерса» впервые будет три игрока, родившихся в 2000-е

В полуфинале «Мастерса» впервые будет три игрока, родившихся в 2000-е

Это Джек Дрэйпер (2001 г. р.), Хольгер Руне и Карлос Алькарас (оба – 2003 г. р.). Четвертый полуфиналист Даниил Медведев родился в 1996-м.

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