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ИА Регнум

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Дрон Украины упал на градирню энергоблока № 1 Курской АЭС-2

Дрон Украины упал на градирню энергоблока № 1 Курской АЭС-2

Беспилотник сдетонировал при падении на градирню энергоблока № 1 Курской АЭС-2. Об этом 18 сентября сообщила газета «Страна Росатом».

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