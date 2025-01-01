Хакер демонстрирует, что предположительно исправленный Windows 11 BitLocker все еще уязвим для хакеров

На этой неделе на ежегодном конгрессе Chaos Computer Club (CCC) хакер Томас Ламбертц представил доклад «Windows BitLocker: завинчивание без отвертки», в котором подробно рассказал о том, как пользователи могут взломать шифрование BitLocker и получить доступ к защищенным данным.