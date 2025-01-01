MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Вижу, как хорошо жить тем,кто плавает по поверхности.На инвестициях в ...
  • Ингерман Ланская
    даааа, хреново жить наблюдателямНа инвестициях в ...
  • Иван Наблюдатель
    Зато у вас мозгов хватило не понять мой гнев. В анонсе есть ссылка на эту страницу. Прихожу. А мне предлагают перейти...На инвестициях в ...

Хакер демонстрирует, что предположительно исправленный Windows 11 BitLocker все еще уязвим для хакеров

Хакер демонстрирует, что предположительно исправленный Windows 11 BitLocker все еще уязвим для хакеров

На этой неделе на ежегодном конгрессе Chaos Computer Club (CCC) хакер Томас Ламбертц представил доклад «Windows BitLocker: завинчивание без отвертки», в котором подробно рассказал о том, как пользователи могут взломать шифрование BitLocker и получить доступ к защищенным данным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх