Объявлена бригада арбитров на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»

Фото: premierliga.ru Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил состав судейской бригады на матч за Суперкубок России-2026, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».
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