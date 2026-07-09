НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Объявлена бригада арбитров на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»

Объявлена бригада арбитров на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»

Фото: premierliga.ru Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил состав судейской бригады на матч за Суперкубок России-2026, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии