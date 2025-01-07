Роднина: разговоры об Игнатовой на Олимпиаде-2026 лишены всякого смысла и логики

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что не верит в то, что российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) сможет выступить на зимних Олимпийских играх - 2026 в Милане.
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