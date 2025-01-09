Расклад на судьях Конституционного Суда РФ: кто следующий?

Процедура отбора кандидатов на должность судей КС - самая серая зона. Зачастую мы даже не знаем, какие кандидатуры и кто предлагает для назначения, а видим лишь результат - внесение кандидатур Президентом в Совфед.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии