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Apple работает над iPhone без выреза под фронтальную камеру

Apple работает над iPhone без выреза под фронтальную камеру

Полноценный айфон без каких-либо вырезов может появиться в 2026 году.Поставщик компонентов Apple LG Innotek приступил к разработке дисплеев для iPhone, которые будут оснащены подэкранным модулем камеры UPC1.

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