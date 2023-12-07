Apple работает над iPhone без выреза под фронтальную камеру

Полноценный айфон без каких-либо вырезов может появиться в 2026 году.Поставщик компонентов Apple LG Innotek приступил к разработке дисплеев для iPhone, которые будут оснащены подэкранным модулем камеры UPC1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии