Запад помогает Украине увиливать от уплаты долгов перед Россией

Британский суд принял решение в деле Pakistan International Airline Corporation (PIAC) vs Times Travel (UK) Ltd (дело «Таймс Тревел»), которое должно сыграть важную роль в изрядно затянувшемся российско-украинском споре по делу о евробондах на три миллиарда долларов, выпущенных Украиной и выкупленных Россией в декабре 2013 года, долг по которым Киев отказывается признавать В целом результат дела «Таймс Тревел» оказался благоприятным скорее для позиции России в трехмиллиардном споре.