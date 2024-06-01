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Генерал Попов: ВКС России ликвидировали два пункта дислокации боевиков в Сирии

Генерал Попов: ВКС России ликвидировали два пункта дислокации боевиков в Сирии

ВКС России уничтожили две базы боевиков в Сирийской Арабской Республике. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в этой стране генерал-майор Юрий Попов.

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