Генерал Попов: ВКС России ликвидировали два пункта дислокации боевиков в Сирии

ВКС России уничтожили две базы боевиков в Сирийской Арабской Республике. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в этой стране генерал-майор Юрий Попов.
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