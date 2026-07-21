В России создали первый в мире аккумулятор AA с беспроводной зарядкой

Теперь чтобы зарядить прибор вовсе не обязательно доставать из него аккумуляторыУченые Университета ИТМО разработали первый в мире аккумулятор формата AA с поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi.
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