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В России создали первый в мире аккумулятор AA с беспроводной зарядкой

В России создали первый в мире аккумулятор AA с беспроводной зарядкой

Теперь чтобы зарядить прибор вовсе не обязательно доставать из него аккумуляторыУченые Университета ИТМО разработали первый в мире аккумулятор формата AA с поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi.

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