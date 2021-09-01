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Косачев: Происходящее вокруг Крыма – это банальная месть, а не забота

Косачев: Происходящее вокруг Крыма – это банальная месть, а не забота

Честно говоря, испытываешь неловкость за руководство самой авторитетной международной организации мира – ООН – когда оно позволяет публиковать от своего имени одиозные документы о положении с правами человека в регионах, в которых составители документов не были лично Ведь всем понятно, что тема прав человека в Крыму регулярно и сознательно вбрасывается в международную повестку вовсе не потому, что ситуация там чем-то отличается от остальной России или от большинства стран мира.

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