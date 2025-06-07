Путин утвердил новый закон о пенсиях для работников территории "Сириус"

АНГЕЛ АНГЕЛ

Как гарант конституции о дармоедах знакомится, а вот простым пенсионерам геноцид и голодомор устроил. Не нажрутся ворье и коррупционеры во власти... Одна показуха, пиар, лозунги, а на деле предатели интересов России и ее народа...