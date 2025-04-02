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Овечкин забил очередной гол в НХЛ и побил новый рекорд

Овечкин забил очередной гол в НХЛ и побил новый рекорд

До рекорда Гретцки Овечкину остаётся всего три шайбы.Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов за сезон среди игроков в возрасте 30 лет и старше.

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