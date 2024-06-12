Израиль намерен ввести санкции против ООН за обвинение в массовом убийстве палестинских детей

Британское издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что власти еврейского государства рассматривают возможность введения ограничений в отношении агентств ООН, работающих на его территории и в Палестине, после того как Армия обороны Израиля была внесена на прошлой неделе в отчет всемирной организации в качестве структуры, причиняющей ущерб детям в зоне конфликтов.