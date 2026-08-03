ФАС возбудила дело против компании Apple

В ведомстве заявили, что корпорация исполнила требования российского законодательства лишь частично, предустановив отечественный поисковик, но не сделав того же самого с отечественным мессенджером и магазином приложений.
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